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21:20, 18 апреля 2024 года

Студенты посмотрели фильм об орловских дайверах

Картину показали в рамках Недели науки.



Орловские студенты "погрузились в Россию" и посмотрели фильм, рассказывающий о подводных экспедициях дайверов.

Сергей Куликов с командой дайверов уже 20 лет. Для того, чтобы "погрузиться" в Россию, на карте были выбраны три точки: Камчатка, остров Валаам и поселок Дальние Зеленцы.

Картина длится порядка 100 минут. Фильм похвалили как преподаватели, так и студенты Орловского государственного университета, где проходит Неделя науки.

Этот фильм нужно подавать на какие-то серьезные конкурсы, это шедевр, - поделился мнением заведующий кафедрой географии, экологии и общей биологии института естественных наук и биотехнологии ОГУ Тургенева Владимир Тихий.




Юлия Опанасюк
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