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20:20, 18 апреля 2024 года Орловским контрактникам будут выплачивать по 250 тысяч рублей Указ о дополнительной мере поддержки подписал губернатор.



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Глава Орловской области Андрей Клычков 18 апреля подписал указ о дополнительной мере соцподдержки для орловцев, которые заключат контракт для прохождения службы в зоне СВО. Документ опубликован на сайте областного правительства. Жителям региона будут единовременно выплачивать по 250 тысяч рублей.



Как пояснили в пресс-службе, подавать заявление и документы самостоятельно не нужно. Списки направит военкомат.



– Право на единовременную выплату распространяется на граждан РФ, направленных военным комиссариатом Орловской области для прохождения военной службы по контракту для участия в СВО, которые заключили контракт не ранее дня вступления указа в силу, - уточнили в пресс-службе правительства региона.





Сергей Силаев



