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20:20, 18 апреля 2024 года

Орловским контрактникам будут выплачивать по 250 тысяч рублей

Указ о дополнительной мере поддержки подписал губернатор.

Фото: архив

Глава Орловской области Андрей Клычков 18 апреля подписал указ о дополнительной мере соцподдержки для орловцев, которые заключат контракт для прохождения службы в зоне СВО. Документ опубликован на сайте областного правительства. Жителям региона будут единовременно выплачивать по 250 тысяч рублей.

Как пояснили в пресс-службе, подавать заявление и документы самостоятельно не нужно. Списки направит военкомат.

Право на единовременную выплату распространяется на граждан РФ, направленных военным комиссариатом Орловской области для прохождения военной службы по контракту для участия в СВО, которые заключили контракт не ранее дня вступления указа в силу, - уточнили в пресс-службе правительства региона.


Сергей Силаев
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