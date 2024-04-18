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20:00, 18 апреля 2024 года Юные орловцы представили научные проекты в "Сириусе" В Сочи побывали Алина Короткова и Антон Первых.







В марте 2024 года ученики регионального центра "Созвездие Орла" отправились на всероссийский конкурс научно-технологических проектов в сфере нанотехнологий.



Алина Короткова изучает влияние титановых имплантов на клетки человека. По словам девушки, ее исследования долгие и кропотливые, а без неудач не обходится.



– Результаты, которые мы можем получить, могут быть отрицательными, мы ими недовольны. Мы расстраиваемся, и большой объем работы приходится переделывать, чтобы достичь цели, - поделилась Алина Короткова.



В итоге научная цель была достигнута и орловчанка Алина отправилась на 24 дня в Сочи с напарником Антоном Первых. Молодой человек месяц готовился к презентации проекта с наставником из ОГУ Юрием Хрипуновым. Работа связана с космическим спутником.



– Мы разрабатывали концепцию, придумывали идеи, как можно что-то улучшить, занимались апробированием материалов, которые будут входить в основу данного спутника, - рассказал Антон Первых.



С проектами ребят познакомилась вся страна.





Елена Степовая



