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20:00, 18 апреля 2024 года

Юные орловцы представили научные проекты в "Сириусе"

В Сочи побывали Алина Короткова и Антон Первых.



В марте 2024 года ученики регионального центра "Созвездие Орла" отправились на всероссийский конкурс научно-технологических проектов в сфере нанотехнологий.

Алина Короткова изучает влияние титановых имплантов на клетки человека. По словам девушки, ее исследования долгие и кропотливые, а без неудач не обходится.

Результаты, которые мы можем получить, могут быть отрицательными, мы ими недовольны. Мы расстраиваемся, и большой объем работы приходится переделывать, чтобы достичь цели, - поделилась Алина Короткова.

В итоге научная цель была достигнута и орловчанка Алина отправилась на 24 дня в Сочи с напарником Антоном Первых. Молодой человек месяц готовился к презентации проекта с наставником из ОГУ Юрием Хрипуновым. Работа связана с космическим спутником.

Мы разрабатывали концепцию, придумывали идеи, как можно что-то улучшить, занимались апробированием материалов, которые будут входить в основу данного спутника, - рассказал Антон Первых.

С проектами ребят познакомилась вся страна.


Елена Степовая
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