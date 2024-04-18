Юные орловцы представили научные проекты в "Сириусе"
В Сочи побывали Алина Короткова и Антон Первых.
В марте 2024 года ученики регионального центра "Созвездие Орла" отправились на всероссийский конкурс научно-технологических проектов в сфере нанотехнологий.
Алина Короткова изучает влияние титановых имплантов на клетки человека. По словам девушки, ее исследования долгие и кропотливые, а без неудач не обходится.
– Результаты, которые мы можем получить, могут быть отрицательными, мы ими недовольны. Мы расстраиваемся, и большой объем работы приходится переделывать, чтобы достичь цели, - поделилась Алина Короткова.
В итоге научная цель была достигнута и орловчанка Алина отправилась на 24 дня в Сочи с напарником Антоном Первых. Молодой человек месяц готовился к презентации проекта с наставником из ОГУ Юрием Хрипуновым. Работа связана с космическим спутником.
– Мы разрабатывали концепцию, придумывали идеи, как можно что-то улучшить, занимались апробированием материалов, которые будут входить в основу данного спутника, - рассказал Антон Первых.