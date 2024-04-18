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18:30, 18 апреля 2024 года

Орловцам рассказали, как добиться изменений в схеме организации дорожного движения

В областном центре этот вопрос рассматривает специальная комиссия.



Если дорожные знаки и разметка вызывают споры, за решением проблемы жители могут обратиться в администрацию города. Здесь работает специальная комиссия, в состав которой входят сотрудники ГИБДД, транспортной инспекции, представители общественных организаций и депутаты. Об рассказал начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Орла Никита Митряев.

- Обратиться необходимо будет в адрес администрации города Орла. Мы этот вопрос вынесем на комиссию. Комиссии проходят ежеквартально, - заявил он.

Так, в 2023 году в Орле устранили три аварийно-опасных участка. На перекрестке по улице Октябрьской в сторону улицы Игнатова перенесли автобусную остановку и установили информационное панно "Внимание пешеход". На Московском шоссе в направлении переулка Межевого изменен режим работы светофора. На Карачевском шоссе появился знак о запрете левого поворота на заправку и выезд с торгового центра. Изменения на дорогах Орла ожидаются и в текущем году.

- На улице Михалицына планируется перевести нерегулируемый пешеходный переход в регулируемый с кнопкой вызова. По улице Комсомольской (от улицы Гагарина до улицы Панчука) планируется реконструкция светофорного объекта, а также уширение проезжей части для парковки транспорта, - сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по городу Орлу.

В этом году по улицам Грановского и Комсомольской (от Карачевского шоссе до пересечения с улицей Кромской) также появятся 132 запрещающих знака. Схема их размещения уже утверждена и доступна на официальном сайте мэрии Орла.


Владимир Маряшин
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