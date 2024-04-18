Три сотни орловцев проверили знания о родном крае

В регионе снова написали краеведческий диктант.

В Орловской области состоялся краеведческий диктант. Всего в нем приняли участие 300 человек. Были открыты 14 площадок, половина из которых — в областном центре.



Вопросы составили сотрудники краеведческого музея. В этот раз написали тестовую форму, где прилагалось несколько вариантов ответа. Участники проверили знания об орловской литературе, истории, выдающихся уроженцах края.



Результаты будут опубликованы на сайте краеведческого музея. Они ориентировочно будут готовы через две недели. Награждение запланировано на 18 мая.