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18:00, 18 апреля 2024 года

На Орловщине штрафуют хозяев необработанных участков

Речь идет о земле, расположенной рядом с лесами и поселками.



С начала 2024-го года Россельхознадзор выявил более 50 необработанных участков сельхозназначения. Гражданам, имеющим такие заросшие территории, выписывается предупреждение или штраф в размере от пяти до десяти тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить от 20 до 30 тысяч, юридическим – от 300 тысяч. В особый противопожарный период суммы удваиваются.

За нарушения можно и потерять участок. Перед этим собственника не раз предупреждают и призывают использовать землю по назначению. При этом дачники и юридические лица должны обрабатывать свои гектары каждый год, иначе к ним применят санкции. Штраф для физлиц – от 20 до 50 тысяч, должностных – от 50 до 100 тысяч, юридических – от 400 до 700 тысяч.

Росреестр разработал законопроект, ужесточающий контроль за бесхозными участками и теми, что используются не по сельхозназначению.


Александра Бахтина
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