Главная » Новости



8:30, 19 апреля 2024 года Под Орлом начал работу еще один асфальтобетонный завод Предприятие находится в Кромском районе.



Фото: ГУП ОО "Дорожная служба"

В новом дорожном сезоне начал работу Кромской асфальтобетонный завод. Как сообщает ГУП ОО "Дорожная служба", производство запустили после зимней паузы и необходимых приготовлений, технического обслуживания и настройки оборудования.



- Команда завода на рабочих местах, все работают слаженно и оперативно, чтобы выполнить поставленные задачи. Получены первые партии продукции и постепенно процесс производства будет набирать обороты, - сообщили на предприятии.



Напомним, что на данный момент асфальт производят на предприятиях в Ливнах, Глазуновке и Хотынце. Заводы приступили к работе в первых числах апреля.









Вести-Орёл



