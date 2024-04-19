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8:30, 19 апреля 2024 года

Под Орлом начал работу еще один асфальтобетонный завод

Предприятие находится в Кромском районе.

Фото: ГУП ОО "Дорожная служба"

В новом дорожном сезоне начал работу Кромской асфальтобетонный завод. Как сообщает ГУП ОО "Дорожная служба", производство запустили после зимней паузы и необходимых приготовлений, технического обслуживания и настройки оборудования. 

- Команда завода на рабочих местах, все работают слаженно и оперативно, чтобы выполнить поставленные задачи. Получены первые партии продукции и постепенно процесс производства будет набирать обороты, - сообщили на предприятии. 

Напомним, что на данный момент асфальт производят на предприятиях в Ливнах, Глазуновке и Хотынце. Заводы приступили к работе в первых числах апреля.




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