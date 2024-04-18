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15:30, 18 апреля 2024 года В орловских кинотеатрах вышла лента о приключениях Коли Герасимова и Алисы Селезневой Фильм "Сто лет тому вперед" уже оценили первые зрители.





С 18 апреля на экраны орловских кинотеатров вышел фильм режиссера Александра Андрющенко. Ленту о приключениях Коли Герасимова и Алисы Селезневой уже оценили первые зрители. Кино снято при поддержке телеканала "Россия".



Фильм снят по мотивам одноименной повести Кира Булычева. Коля Герасимов живет в сегодняшней Москве, Алиса Селезнева — на век позже. Коле нет дела до будущего, а вот Алису не отпускает прошлое: она должна найти маму, которую потеряла, когда была совсем ребенком. Встреча этих двоих станет началом невероятных приключений, в которых им предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое — любовь и дружбу.





