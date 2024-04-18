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14:32, 18 апреля 2024 года

Клычков поручил до 1 мая привести в порядок кладбища и воинские мемориалы

О проделанной работе губернатору доложили главы Орла, Ливен и Мценска.

Фото: архив

Губернатор Андрей Клычков обратился к главам Орла, Ливен и Мценска с просьбой до 1 мая привести в порядок все городские кладбища и воинские мемориалы. Он также поручил им отчитаться о проделанной работе. 
 
Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", с начала года с территорий восьми орловских кладбищ вывезли 408 кубометров отходов, спилено 36 аварийных деревьев. Благоустройство 20 военно-мемориальных объектов в Орле планируют завершить до конца апреля. На эти цели предусмотрено 890 тысяч рублей.
 
В Мценске работы по благоустройству и очистке кладбищ от мусора стартовали 5 апреля. Всего выделено более 800 тысяч рублей.
 
В Ливнах приведут в порядок четыре кладбища. Средства на эти цели - 2,3 миллиона рублей - выделили по муниципальной программе. В настоящее время обустраиваются площадки для сбора мусора, установлены лавочки и урны. Андрей Клычков отметил, что работа муниципалитета в этом направлении заслуживает похвалы.

Подводя итог совещания, глава региона подчеркнул, что перед светлой Пасхой, которая в этом году приходится на 5 мая, необходимо привести в порядок кладбища и территории военно-мемориальных объектов.
 
- По теме содержания городских кладбищ и вывоза мусора с их территории поступает особенно много обращений от наших жителей. И эти вопросы требуют пристального внимания, – отметил глава региона.



Сергей Мерцалов
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