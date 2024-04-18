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14:18, 18 апреля 2024 года
В районе парка "Ботаника" из воды подняли тело женщиныНа месте работают правоохранительные службы.
Утром 18 апреля в районе парка "Ботаника" водолазы службы спасения подняли из воды тело женщины.
Сейчас устанавливается личность погибшей. На вид ей предположительно 50 лет.
Как стало известно корреспонденту ГТРК "Орел", на мосту нашли куртку, продолжаются поиски еще одного человека.
По периметру работает Следственный комитет, полиция и медики. Устанавливают причины происшествия.
Всеволод Трифонов
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