Орловчанка выиграла студенческий чемпионат России по тяжелой атлетике

"Я выступала два года назад на этих же соревнованиях, но в весовой категории 64 килограмма, заняла второе место. В этот раз выступала в категории 71 килограмм, обновила рекорд в толчке. Была одна основная сильная соперница из Брянска, шли в рывке с разрывом в килограмм. В толчке удалось справиться с нервами и поднять все три подхода. Соперница в третьем подходе не толкнула 90 килограммов, и я оторвалась. Когда идет борьба, даже если ты очень хорошо готов физически, морально можно не дотянуть, не справиться, не дойти до конца", — рассказывает Валерия Грибанова.