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9:00, 19 апреля 2024 года

Орловчанка выиграла студенческий чемпионат России по тяжелой атлетике

Золото завоевала Валерия Грибанова.

Фото участников соревнований

Орловчанка выиграла студенческий чемпионат России по тяжелой атлетике. Соревнования состоялись в Москве.

В весовой категории 71 килограмм студентка ОГУ имени Тургенева Валерия Грибанова завоевала золото с результатом 164 килограмма по сумме двоеборья, в которое входят рывок и толчок.
"Я выступала два года назад на этих же соревнованиях, но в весовой категории 64 килограмма, заняла второе место. В этот раз выступала в категории 71 килограмм, обновила рекорд в толчке. Была одна основная сильная соперница из Брянска, шли в рывке с разрывом в килограмм. В толчке удалось справиться с нервами и поднять все три подхода. Соперница в третьем подходе не толкнула 90 килограммов, и я оторвалась. Когда идет борьба, даже если ты очень хорошо готов физически, морально можно не дотянуть, не справиться, не дойти до конца", — рассказывает Валерия Грибанова.



Анастасия Дорохова
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