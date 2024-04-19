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9:00, 19 апреля 2024 года Орловчанка выиграла студенческий чемпионат России по тяжелой атлетике Золото завоевала Валерия Грибанова.



Фото участников соревнований

Орловчанка выиграла студенческий чемпионат России по тяжелой атлетике. Соревнования состоялись в Москве.



В весовой категории 71 килограмм студентка ОГУ имени Тургенева Валерия Грибанова завоевала золото с результатом 164 килограмма по сумме двоеборья, в которое входят рывок и толчок.

"Я выступала два года назад на этих же соревнованиях, но в весовой категории 64 килограмма, заняла второе место. В этот раз выступала в категории 71 килограмм, обновила рекорд в толчке. Была одна основная сильная соперница из Брянска, шли в рывке с разрывом в килограмм. В толчке удалось справиться с нервами и поднять все три подхода. Соперница в третьем подходе не толкнула 90 килограммов, и я оторвалась. Когда идет борьба, даже если ты очень хорошо готов физически, морально можно не дотянуть, не справиться, не дойти до конца", — рассказывает Валерия Грибанова.





Анастасия Дорохова



