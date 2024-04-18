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16:31, 18 апреля 2024 года ФК "Орел" проведет третий матч на выезде Соперником "орлов" станет команда "Композит" из Павловского Посада.



Фото: ФК "Орел"

21 апреля состоится третий матч футбольного клуба "Орел" в новом сезоне. Соперником "орлов" станет команда "Композит". Встреча пройдет в городе Ногинск на стадионе "Знамя".



Как сообщает официальный телеграм-канал ФК "Орел", клуб из Павловского Посада пока не потерпел ни одного поражения и занимает второе место в турнирной таблице, набрав шесть очков. В первых двух турах "черно-синие" одержали победы над "Рязанью" и "Салютом" со счетом 2:1 и 2:0 соответственно.



ФК "Орел" пока не набрал ни одного очка. Наша команда находится на 13-м месте в турнирной таблице.





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