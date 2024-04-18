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14:00, 18 апреля 2024 года Орловцам придется больше заплатить за весеннюю обработку домашнего животного Любимцев нужно вакцинировать и избавить от паразитов.







Весной для домашних животных наступает время прививок, вакцинаций, обработок от глистов, наружных паразитов – клещей.



Самое распространенное заболевание у животных, которое передают клещи – бабезиоз. По статистике семь из десяти клещей являются заразными, и домашнее животное может погибнуть от такого укуса. В группе риска собаки в возрасте до двух лет и старше восьми.



Если клещ укусил животное, можно обработать насекомое маслом. Это вызовет закупорку органов дыхания, и клещ погибнет. Ветеринар Павел Филатов советует не ждать этого и попробовать самим достать клеща. Сейчас для этого есть специальные инструменты. Если хоботок остался в теле животного, можно прижигать ранку йодом.



Симптоматика у животного, укушенного клещом, следующая: оно становится вялым, отказывается от еды, не ходит на вечернюю прогулку, залеживается. Моча может быть с кровью, мутная или ярко-желтая.



Сейчас в интернете примерная стоимость противоклещевых таблеток – шесть тысяч рублей. Действует она три месяца. Вакцинация отечественной вакциной составит полторы тысячи рублей, около двух тысяч – импортной. Стали дороже и препараты от глистов.





Анастасия Тычинская



