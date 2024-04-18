Главная » Новости



12:18, 18 апреля 2024 года "Библионочь" в Орле пройдет 20 апреля Свои двери откроют пять библиотек.





Традиционная акция "Библионочь" в Орле пройдет 20 апреля под девизом "Читаем всей семьей". Свои двери откроют пять библиотек.



Праздничная программа запланирована в "Крыловке" и "Пушкинке", молодежной модельной библиотеке "25 квартал" и в библиотечно-информационном центре имени Еремина, сообщает мэрия Орла. Начало – в 18:00.



В "Пушкинке" в рамках акции откроют семейный библиопортал "Здесь оживают сказочные сны". Орловцев приглашают в уютной атмосфере заняться изготовлением кукол-оберегов, рисовкой иллюстраций "Рисуем сказки Пушкина", поучаствовать в играх, квесте "Невероятное приключение семейки Адамс в России", посмотреть концертную программу "Ассамблеи народов России", послушать сказки, живую музыку, попробовать пряники и блины с чаем.



"Крыловка" приглашает детей и их родителей на семейную вечеринку "Читают все". В импровизированной творческой мастерской посетители познакомится с секретами народных ремесел. Также организуют шоу-программу с концертными номерами и театральными миниатюрами, экскурсиями и квестами, интеллектуальными площадками и настольными играми для всей семьи.



"25 квартал" организует ретро-путешествие "Город детства". Здесь будет "Школа занимательных наук", игровая зона, почти настоящий пионерлагерь, где можно весело провести мини-смены, библиочай, кинобульвар, увлекательные мастер-классы.



В БИЦ имеми Еремина пройдет праздник-концерт "Это моя семья" с участием творческих коллективов, спектакль народного театра "Ювента", литературный вернисаж "Поэзия – душа моя", квест-игра "Секрет семейного счастья", караоке-конкурс "Поем всей семьей", кафе "Семейные традиции".



В "Бунинке" "Библионочь" начнется уже с полудня. Для гостей организуют книжную лавку "Орловские книги читаем всей семье", фотозону "Герои любимых книг", уголок творческой активности "Раскрась Орел" и многое другое.



Больше информации на сайтах и в соцсетях библиотек.



(6+)





