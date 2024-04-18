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19:00, 18 апреля 2024 года

В Орле презентовали второе издание книги "Человек славен трудом"

В ней собраны имена и биографии орловцев, которые отличились в трудовой деятельности.



В книге "Человек славен трудом" 206 имен. В первой части, которая была опубликована в 2020 году, было представлено 93 героя. Во втором издании список дополнен еще 62 именами.

Информацию о героях-орловцах приходилось искать через краеведческие музеи и архивы в разных регионах и бывших республиках СССР. Каждую строчку создатели книги пропускали через себя. 

- Пишешь об этих людях и восхищаешься тем, как они трудились. Свои жизни и здоровье они положили ради своей Родины, - рассказала автор книги, главный редактор газеты "Профсоюзный вестник" Людмила Никулина.

За колоссальную работу редакционному совету вручили благодарности от областной федерации профсоюзов. Книгу "Человек славен трудом" передадут в районные библиотеки, чтобы современники знали, уважали и равнялись на этих героев.


Татьяна Тимохина
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