В Орле презентовали второе издание книги "Человек славен трудом"
В ней собраны имена и биографии орловцев, которые отличились в трудовой деятельности.
В книге "Человек славен трудом" 206 имен. В первой части, которая была опубликована в 2020 году, было представлено 93 героя. Во втором издании список дополнен еще 62 именами.
Информацию о героях-орловцах приходилось искать через краеведческие музеи и архивы в разных регионах и бывших республиках СССР. Каждую строчку создатели книги пропускали через себя.
- Пишешь об этих людях и восхищаешься тем, как они трудились. Свои жизни и здоровье они положили ради своей Родины, - рассказала автор книги, главный редактор газеты "Профсоюзный вестник" Людмила Никулина.
За колоссальную работу редакционному совету вручили благодарности от областной федерации профсоюзов. Книгу "Человек славен трудом" передадут в районные библиотеки, чтобы современники знали, уважали и равнялись на этих героев.