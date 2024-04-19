Марк Макаров вошел в состав сборной студенческой хоккейной лиги.
Фото: Анастасия Дорохова
Хоккеист Орловского государственного университета Марк Макаров сыграет в "Кубке Будущего". Международный турнир с участием юниорских сборных России, Казахстана и Республики Беларусь пройдет в Новосибирске с 24 апреля.
Впервые в турнире примет участие сборная СХЛ, в состав которой вошел защитник ХК "ОрелГУ" Марк Макаров. Хоккеист уже отправился со сборной студенческой лиги на предтурнирную подготовку, которая пройдет на олимпийских объектах в Сочи.