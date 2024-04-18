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12:50, 18 апреля 2024 года Микробиологическая лаборатория в Орле ежемесячно принимает более 2500 проб Она развернута на базе больницы Боткина.







В рамках централизации микробиологическая лаборатория больницы имени Боткина выполняет исследования для всех взрослых пациентов Орловской области. Всего на анализ в месяц принимается более 2500 проб и темпы наращиваются.



Практически все этапы исследований автоматизированы и оперативны. Помогает современное оборудование. Большинство техники приобретено по правительственной программе модернизации лабораторий, работающих с инфекционными болезнями.



За пять месяцев централизации лаборатория выполнила 45 с половиной тысяч исследований и приняла более 13 тысяч проб.





Елена Литинская



