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12:00, 18 апреля 2024 года

В Орловской области увеличили выпуск лимонада

Производство сладких напитков активно развивается в Залегощенском районе.



Водный завод в поселке Залегощь готов выпускать за смену более 250 декалитров лимонада. Это около 5000 тысяч бутылок. После упаковки коробки с лимонадом отправляются в магазины Орловской области.

Цех ведет свою деятельность еще с 1990-х годов. Все оборудование - орловского производства. Хотя большинство заводов производят напитки с помощью современных технологий, залегощенцы работают на натуральном сырье.

- Сироп варим вручную из чистого сахара. Колер тоже варится вручную, - рассказала мастер по производству напитков Надежда Зыканова.

Сейчас в Орловской области производством безалкогольных напитков занимаются семь предприятий. В 2023 году было выпущено более 21 миллиона декалитров соков, газировки и другой сладкой продукции. Попробовать напитки от ведущих производителей можно будет на выставке-дегустации "Сделано в России. Выбираем Орловское", которая состоится 1 мая на аллее перед входом в городской парк Орла.


Эльза Ахмедбекова
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