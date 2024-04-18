Главная » Новости



10:20, 18 апреля 2024 года Орловским дачникам запретили массово разводить вьюнок Выращивать на участке можно не больше десяти таких растений.







В правительстве пополнили список растений, которые оказались под запретом выращивания. Среди них — ипомея трехцветная, он же вьюнок. Наказания можно избежать, если на участке растет не больше десяти таких растений. Все дело в ядрышках растения. В них содержится эргин — токсичное вещество, запрещенное к обороту в России.



За большее число вьюнка на участке физлиц оштрафуют на пять тысяч рублей или арестуют на 15 суток.



Хранить семена тоже нельзя. Отвечать по закону придется даже за три грамма.



Всего в список запрещенных цветов в этом году добавили 12 растений. Среди них голубой лотос, гавайская роза и мимоза хостилис.





Александра Бахтина



