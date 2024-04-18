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10:20, 18 апреля 2024 года

Орловским дачникам запретили массово разводить вьюнок

Выращивать на участке можно не больше десяти таких растений.



В правительстве пополнили список растений, которые оказались под запретом выращивания. Среди них — ипомея трехцветная, он же вьюнок. Наказания можно избежать, если на участке растет не больше десяти таких растений. Все дело в ядрышках растения. В них содержится эргин — токсичное вещество, запрещенное к обороту в России.

За большее число вьюнка на участке физлиц оштрафуют на пять тысяч рублей или арестуют на 15 суток.

Хранить семена тоже нельзя. Отвечать по закону придется даже за три грамма.

Всего в список запрещенных цветов в этом году добавили 12 растений. Среди них голубой лотос, гавайская роза и мимоза хостилис.


Александра Бахтина
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