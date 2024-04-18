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9:27, 18 апреля 2024 года В Орловскую область поступила партия детской вакцины от кори, краснухи и паротита Препарат уже распределен между поликлиниками региона.





В Орловскую область поступила партия детской вакцины "Вактривир" от кори, краснухи и паротита в количестве 8820 доз. Препарат уже распределен между поликлиниками региона, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.



Профилактика кори, краснухи и паротита у детей происходит дважды. Первая вакцинация проходит в год, вторая — в шесть лет.





Артем Ежаков



