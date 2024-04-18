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9:15, 18 апреля 2024 года Три человека пострадали в ДТП под Орлом Авария случилась на "Тамбовке" у поселка Становой Колодезь.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

Утром 17 апреля на трассе "Орел — Тамбов" произошло ДТП с пострадавшими. По данным управления Госавтоинспекции по региону, девушка на "Датсуне" ехала по подъездной дороге к поселку Становой Колодезь в сторону "Тамбовки".



На перекрестке водитель не уступила дорогу "Ладе", допустив столкновение.



Пострадали 54-летняя пассажирка "Лады" и 30-летняя девушка, управлявшая "Датсуном". Обе госпитализированы. 65-летнего водителя "Лады" тоже отвезли в больницу, но ему госпитализация не понадобилась.





Артем Ежаков



