В Орле дотла сгорела дача в садовом товариществе

К месту ЧП огнеборцам пришлось добираться пешком и тушить пламя подручными средствами.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
В шестом часу вечера 17 апреля в садовом товариществе "Восход" в Железнодорожном районе Орла загорелась дача. К месту ЧП огнеборцам пришлось добираться пешком из-за отсутствия путей подъезда, сообщили в главном управлении МЧС по региону.
К прибытию пожарных дом уже полностью полыхал. Тушили огонь спасатели подручными средствами.
Огонь полностью уничтожил здание. В причинах пожара разберутся специалисты. Пострадавших не было.