Орловцы полюбуются на 33 балалайки

Выставка редких музыкальных инструментов открылась в Орле.
В Орловском краеведческом музее работает выставка редких музыкальных инструментов. В экспозиции представлены 33 балалайки. У каждого инструмента - личная история.
– Я хочу эти инструменты показать, чтобы люди их могли видеть. Инструменты эти звучащие, - сказал организатор выставки Павел Корбанков.
Большинство экспонатов приходилось восстанавливать. Однако теперь орловцы могут услышать, как они звучали с момента появления. Выставка работает уже не первый год. Посмотреть на них может любой желающий.