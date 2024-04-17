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20:25, 17 апреля 2024 года Орловцы полюбуются на 33 балалайки Выставка редких музыкальных инструментов открылась в Орле.







В Орловском краеведческом музее работает выставка редких музыкальных инструментов. В экспозиции представлены 33 балалайки. У каждого инструмента - личная история.



– Я хочу эти инструменты показать, чтобы люди их могли видеть. Инструменты эти звучащие, - сказал организатор выставки Павел Корбанков.



Большинство экспонатов приходилось восстанавливать. Однако теперь орловцы могут услышать, как они звучали с момента появления. Выставка работает уже не первый год. Посмотреть на них может любой желающий.



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Эльза Ахмедбекова



