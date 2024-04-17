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19:05, 17 апреля 2024 года Журфаку ОГУ исполнилось 25 лет Факультет за это время выпустил более 500 специалистов.







Кафедра журналистики и связей с общественностью Орловского госуниверситета отметила 25-летний юбилей. Орел стал одним из первых небольших городов, где стали обучать журналистике.



– Как телевизор не включишь – там кто-нибудь из выпускников, как газету не откроешь – обязательно выпускники, в районных газетах многие редакторы – наши выпускники, - отмечает заведующий кафедрой, доктор филологических наук, профессор Владимир Изотов.



Факультет уже выпустил более 500 специалистов. Они работают как в орловских СМИ, так в федеральных. Ежегодно абитуриентами становятся порядка сотни человек.





Александра Бахтина



