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8:00, 19 апреля 2024 года "Краски земли и воды" увидят орловцы Выставка откроется в зале детской школы ИЗО.



Фото: пресс-служба городской администрации

24 апреля в 16.00 в выставочном зале Орловской детской школы изобразительных искусств откроется выставка "Краски Земли и Воды" Марии Васильевой. Экспозиция продолжает цикл выставок творческих работ выпускников школы разных лет.



Мария Васильева родилась в Орле, училась у преподавателя Ольги Тучниной, известного орловского графика. После окончания университета ее пригласили в Орловское художественное училище на должность преподавателя. Там она работает по сей день, рассказали в пресс-службе мэрии.



Выставка будет работать с 24 апреля, понедельник-суббота с 9.00 до 18.00 по предварительной договоренности по телефонам: 59-05-51, 75-27-63.



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Сергей Силаев



