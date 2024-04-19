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8:00, 19 апреля 2024 года

"Краски земли и воды" увидят орловцы

Выставка откроется в зале детской школы ИЗО.

Фото: пресс-служба городской администрации

24 апреля в 16.00 в выставочном зале Орловской детской школы изобразительных искусств откроется выставка "Краски Земли и Воды" Марии Васильевой. Экспозиция продолжает цикл выставок творческих работ выпускников школы разных лет.

Мария Васильева родилась в Орле, училась у преподавателя Ольги Тучниной, известного орловского графика. После окончания университета ее пригласили в Орловское художественное училище на должность преподавателя. Там она работает по сей день, рассказали в пресс-службе мэрии.

Выставка будет работать с 24 апреля, понедельник-суббота с 9.00 до 18.00 по предварительной договоренности по телефонам: 59-05-51, 75-27-63.

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Сергей Силаев
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