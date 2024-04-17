На Орловщине началось благоустройство общественных территорий
Работы стартовали в селе Отрадинском и деревне Первый Воин.
Фото: газета "Мценский край"
В Мценском районе начались работы по благоустройству общественных территорий в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". На этой неделе подрядчики трудятся в селе Отрадинском и деревне Первый Воин.
Как сообщает газета "Мценский край", в Отрадинском появится концертная сцена - этот объект жители выбрали в ходе рейтингового голосования в 2023 году. Кроме того, планируется благоустроить двор у дома №17. Работы завершатся в июне.
В Первом Воине в порядок приведут спортивную площадку на улице Тюленина, 13а. Рабочие уже завезли строительные материалы.