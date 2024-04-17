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17:32, 17 апреля 2024 года В Орловской области за сутки уничтожили пять боеприпасов Саперы выезжали в Ливенский, Залегощенский и Свердловский районы.



Фото: архив

16 апреля сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы трижды выезжали на изъятие боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Снаряды и минометные мины обнаружили в Ливенском, Залегощенском и Свердловском районах. Позже они были уничтожены, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



Спасатели напоминают, что необходимо быть предельно осторожными и не трогать предметы, похожие на боеприпасы. А в случае, если вы обнаружили мины или снаряды, необходимо немедленно сообщить об этом в экстренные службы по номерам 101 или 112.





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