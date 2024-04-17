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16:25, 17 апреля 2024 года В Орловской области значительно снизилось производство яиц Речь идет о сельхозорганизациях.





Орелстат представил отчет о состоянии животноводства в сельскохозяйственных организациях региона в январе – марте текущего года.



Согласно ему, за первые три месяца 2024-го года произведено 3,7 миллиона штук яиц. Это на 28,8% меньше, чем за аналогичный период 2023-го. Показало убыль производство молока. Оно составило 26,3 тысячи тонн – падение на 4,6%.



Произведено 85,3 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе – здесь рост на один процент. Объемы производства мяса крупного рогатого скота в живом весе выросли на 44,6%, овец – на 8,8%.



В среднем от одной коровы в сельхозорганизациях Орловщины надоено 1597 килограммов молока. Рост составил 21 килограмм. Самый высокий надой – в Верховском районе.



В птицеводческих организациях одна несушка в среднем приносила по 56 яиц.





Артем Ежаков



