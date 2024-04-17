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15:21, 17 апреля 2024 года На Орловщине на треть выросло поголовье свиней Число других сельхозживотных и птицы снизилось.





Территориальный орган службы статистики по Орловской области представил отчет о состоянии животноводства в сельскохозяйственных организациях региона в январе – марте текущего года.



По состоянию на 1 апреля к аналогичной дате 2023-го года, поголовье свиней выросло на 30,6% до отметки в один миллион 283,6 тысячи животных. Стадо крупного рогатого скота сельхозорганизаций насчитывало 118,4 тысячи голов. Здесь сокращение составило 8,2%. Меньше стало и коров – на 8,6%. Что касается птицы, то их насчитали больше миллиона 882 тысяч – на 2,4% меньше цифры апреля 2023-го.





Артем Ежаков



