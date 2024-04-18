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8:00, 18 апреля 2024 года

Орловчанка Ульяна Поддуева победила во всероссийском конкурсе космических технологий

Ученица 10-го класса стала лучшей в личном зачете и вошла в призы с командой.

Фото: "Созвездие Орла"

Ученица 10-го класса образовательного центра "Созвездие Орла" Ульяна Поддуева одержала победу в личном зачете "Инженер-программист спутника" и заняла призовое место в составе команды "Орбита – Space Pi: прикладные космические системы и управление спутниками" на всероссийской космической смене "Дежурный по планете".

Смена проходила в Татарстане с 4 по 16 апреля. Как пояснили в пресс-службе областного правительства, она является финалом шести национальных конкурсов для школьников в сфере космических технологий.

В финале состязались 110 школьников из 60 регионов на России. Заявки на участие подали более 20 тысяч человек. Победа в конкурсе дает льготы при поступлении в вузы Питера и Казани.


Сергей Силаев
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