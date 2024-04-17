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14:25, 17 апреля 2024 года В Орле квартир ждут больше сотни молодых семей Депутаты профильного комитета горсовета обсудили реализацию соответствующей программы.





Депутаты комитета городского совета по образованию, культуре и социальной политике обсудили ход исполнения программы "Обеспечение жильем молодых семей в Орле на 2023–2025 годы". Сейчас в списке ее участников состоят 107 молодых семей.



В общей сложности с 2021-го по 2023-й годы квадратные метры получили 26 семей. На 2024-й в плане еще шесть семей.



Мэрии Орла рекомендовали обратиться в правительство региона с обоснованием необходимости увеличения финансирования программы и получения социальной выплаты всем молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.





Артем Ежаков



