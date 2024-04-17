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13:37, 17 апреля 2024 года Кладбища Орла обещают убрать от мусора к Пасхе Вопросу очистки погостов от отходов посвятили один из вопросов заседания комитета горсовета по ЖКХ.





В Орле обсудили вопрос очистки от мусора городских кладбищ. На заседании комитета горсовета заявили, что контракт на уборку заключен с "Ритуально-обрядовыми услугами". За вывоз ответственна "Зеленая роща".



К первым претензий у депутатов нет. Отмечено, что было вывезено практически полтысячи кубометров мусора. Организация также опиливает деревья и затем самостоятельно все вывозит.



Что касается "Зеленой рощи", то в апреле из 14 запланированных рейсов по вывозу мусора сделано четыре. Регоператору направлены претензии. К Пасхе – а она в этом году 5 мая – мусор обещано вывезти.



На следующее заседание комитета депутаты намерены позвать представителей "Зеленой рощи" и узнать причины несоблюдения графиков вывоза мусора с кладбищ.





Артем Ежаков



