Орловские кофеманы отметили день любимого напитка

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10:29, 18 апреля 2024 года
Орловские кофеманы отметили день любимого напиткаСпрос на него с каждым годом становится все выше.
17 апреля отмечался международный день кофе. Спрос на него с каждым годом становится все выше, а орловцы больше времени проводят в кофейнях.
В прошлом году российский рынок кофе на вынос вырос на 21% до рекордных 103-х миллиардов рублей. Цены на сам напиток поползли за ним вверх, в среднем плюс около 10%.
В стране растут продажи зернового кофе. В среднем на килограмм проданного быстрорастворимого кофе, приходится около двух килограмм зернового.
Александра Бахтина
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