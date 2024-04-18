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10:29, 18 апреля 2024 года Орловские кофеманы отметили день любимого напитка Спрос на него с каждым годом становится все выше.





17 апреля отмечался международный день кофе. Спрос на него с каждым годом становится все выше, а орловцы больше времени проводят в кофейнях.



В прошлом году российский рынок кофе на вынос вырос на 21% до рекордных 103-х миллиардов рублей. Цены на сам напиток поползли за ним вверх, в среднем плюс около 10%.



В стране растут продажи зернового кофе. В среднем на килограмм проданного быстрорастворимого кофе, приходится около двух килограмм зернового.





Александра Бахтина



