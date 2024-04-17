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11:56, 17 апреля 2024 года В Орле в экоотрядах смогут подработать почти 500 подростков Они будут организованы все лето.





Число подростков в Орле, которые этим летом смогут подработать в экоотрядах, станет больше. По информации городского совета, в июне – августе планируют трудоустроить 480 ребят. Для сравнения, в 2023-м в экоотрядах были заняты 460 человек, в 2022-м — 393.



Устроиться смогут подростки с 14 лет. Платить им будут около пяти тысяч рублей, а также доплачивать еще полторы тысячи от службы занятости.





Артем Ежаков



