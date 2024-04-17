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11:54, 17 апреля 2024 года

Депутаты предложили добавить автобусов на маршрут №30 в Орле

Им пользуются учащиеся школы № 15.

Фото: архив

Депутаты горсовета предложили выпускать больше автобусов на маршрут №30 в Орле, чтобы облегчить перевозку детей из школы №15. Сейчас учебное заведение находится на капитальном ремонте. Об этом шла речь на заседании комитета по образованию, культуре и социальной политике.

Как пояснила руководитель городского управления образования Анастасия Сергеева, в настоящее время ребята из 15-й школы обучаются в школах № 24 и № 25. Для обеспечения удобства подвоза был запущен новый муниципальный автобусный маршрут №30 "Наугорское шоссе - микрорайон Зареченский".

Депутаты предложили администрации города увеличить количество транспорта на этом маршруте в утренние и обеденные часы, а также залатать ямы и выбоины на пути следования автобуса.


Сергей Мерцалов
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