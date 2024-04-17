Главная » Новости



12:26, 17 апреля 2024 года Орловчанка отдала сбережения лже-госслужащим и подставным правоохранителям Женщина потеряла 600 тысяч рублей.





В Орле расследуют очередной случай мошенничества. Женщина отдала 600 тысяч рублей сбережений злоумышленникам.



Как рассказали в управлении МВД по региону, потерпевшей позвонили в мессенджере, представились работниками госструктуры и правоохранительных органов, запугали орловчанку тем, что ее сбережения в опасности. Для пущей убедительности ей присылали липовые документы с печатями.



Орловчанка исполнила инструкции звонивших и перевела деньги на якобы безопасный счет.





Артем Ежаков



