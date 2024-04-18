Орловцы завоевали семь медалей на международном турнире по универсальному бою
Соревнования прошли в Подмосковье.
Фото спортшколы "Атлант"
Орловцы стали призерами международного турнира по универсальному бою. Соревнования памяти основателя вида спорта Сергея Новикова состоялись в Подмосковье.
Свое мастерство в преодолении полосы препятствий и поединках продемонстрировали более 600 сильнейших спортсменов из 21 страны мира, а также 39 регионов России. В активе орловских спортсменов семь медалей: золото, четыре серебра и две бронзы.