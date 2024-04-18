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9:57, 18 апреля 2024 года Орловцы завоевали семь медалей на международном турнире по универсальному бою Соревнования прошли в Подмосковье.



Фото спортшколы "Атлант"

Орловцы стали призерами международного турнира по универсальному бою. Соревнования памяти основателя вида спорта Сергея Новикова состоялись в Подмосковье.



Свое мастерство в преодолении полосы препятствий и поединках продемонстрировали более 600 сильнейших спортсменов из 21 страны мира, а также 39 регионов России. В активе орловских спортсменов семь медалей: золото, четыре серебра и две бронзы.





Анастасия Дорохова



