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12:00, 17 апреля 2024 года

Россельхознадзор проверяет семена и саженцы на орловских прилавках

В них ищут подкарантинные объекты.



С началом дачного сезона в рейды активно выходят сотрудники Россельхознадзора. Они оценивают качество продаваемых семян и саженцев. В них ищут опасные растения или вредителей.

Продавцы должны иметь документы, подтверждающие сортовые и посевные качества. Инспекторы также оценивают маркировку на упаковках семян. Помимо картинки, названия и даты фасовки, на них должна быть указана масса или поштучное количество семян, наименование химического и биологического препарата, если они обработаны, и сведения о производителе или импортере.

В 2024 году Россельхознадзор провел 16 мероприятий и пять выездных обследований. Выявлено 150 партий в количестве 690 тонн с нарушением этикетки.

При выборе саженцев надо внимательно осмотреть кору, почки и корни, даже если корневая система закрыта. Выборочные образцы саженцев везут в лаборатории. Там измеряют длину корней, проверяют чистоту коры и жизнеспособность почек, осматривают на наличие карантинных и опасных возбудителей болезней.

Ежегодно в лаборатории анализируют более 5000 образцов материалов, в некоторых находят такие карантинные объекты, как "Южная пятнистость листьев кукурузы" и "Карликовая головня".

При покупке семян и саженцев стоит обратить внимание на документы и поинтересоваться, входит ли выбранный сорт в Госреестр — это гарантия качества.


Татьяна Тимохина
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