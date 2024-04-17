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11:29, 17 апреля 2024 года За сутки в Орловской области сгорело 1,5 гектара сухой травы С огнем боролись в четырех районах.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

За минувшие сутки спасатели 21 раз выезжали на ликвидацию пожаров в Орловской области. Большинство из них были связаны с тушением сухой травы и мусора.



Термоточки были зафиксированы в Болховском, Глазуновском, Мценском и Кромском районах. Сухая трава горела на площади более полутора гектаров.



- Сотрудники ближайших пожарно-спасательных подразделений вместе с добровольцами оперативно потушили возгорания. Инспекторы Госпожнадзора проводят административные расследования, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.





Сергей Мерцалов



