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9:50, 17 апреля 2024 года В Орловской области снова снизилась заболеваемость ОРВИ и COVID-19 Статистику представили в Роспотребнадзоре.





В Орловской области снова снизилась заболеваемость ОРВИ. С 8 по 14 апреля в больницы с ними обратились 3447 человек, что на 4,8% ниже уровня показателя позапрошлой семидневки. Доля пациентов в возрасте до 14 лет составила 54,2%.



Еще 124 орловца заболели COVID-19. Это на 3,9% ниже показателя предыдущей недели.



Сейчас по Орловщине гуляют вирусы SARS-CoV-2, сезонные коронавирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, вирусы гриппа.





Артем Ежаков



