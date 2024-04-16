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20:10, 16 апреля 2024 года Орловские депутаты обсудили меры поддержки семей и проблемы демографии Состоялось выездное заседание комитета по здравоохранению.







В здании санатория "Орловчанка" 15 апреля состоялось 39-е заседание комитета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству Орловского облсовета. На нем затронули несколько тем: поддержку семей с детьми, демографию, работу санатория "Орловчанка" в 2024 году.



Как рассказала начальник управления организации социального обслуживания, опеки и попечительства Дина Бастова, в настоящее время пособие на рождение третьего ребенка составляет 22 291 рубль, на четвертого и последующего – 29 721 рубль.



Затронули участники выездного комитета вопрос о статусе главных врачей региона. В настоящее время восемь главврачей работают с приставкой и.о.



– Мы рекомендовали представителям департамента учесть все наши пожелания. Главных врачей очень много, они исполняют обязанности, это необходимо приводить в соответствие, - отметил первый заместитель председателя Орловского облсовета Михаил Вдовин.



Не обошли стороной и тему детского летнего отдыха. Санаторий "Орловчанка" в 2024 году станет единственным в регионе, где дети смогут пройти не только программу оздоровления, но и санаторно-курортное лечение.





Екатерина Габова



