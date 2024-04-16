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17:28, 16 апреля 2024 года Клычков предложил перевезти музей Булгакова из Киева в Орел Губернатор дал поручение департаменту культуры.





Глава Орловской области Андрей Клычков 15 апреля предложил перевезти в Орел музей Михаила Булгакова. Оба родителя писателя из Орловской губернии. Помимо этого, дед со стороны отца был настоятелем Сергиевской кладбищенской церкви в Орле. Другой дед, по линии матери, был протоиереем Казанского собора в Карачеве.



Глава региона поручил департаменту культуру выйти на руководителей киевского музея. Украинские власти считают, что музей больше не может дальше работать, потому что Булгаков "ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях".





Сергей Силаев



