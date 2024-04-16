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19:00, 16 апреля 2024 года

В Орловской области выявили 35 нарушений в сфере оборота оружия

У владельцев должно быть разрешение и лицензии.



Сотрудники Росгвардии по Орловской области провели рейд. У владельцев оружия проверили наличие разрешений, условия хранения оружия и соответствующие лицензии.

За 1 квартал 2024 года проведено 211 проверок условий хранения оружия. Выявлено 35 административных правонарушений в сфере оборота оружия, - рассказала начальник отделения ОЛРР управления Росгвардии по Орловской области Оксана Хомкина.

Помимо разрешительных документов, орловцы теперь обязаны раз в пять лет проходить обязательный медосмотр и иметь документ, подтверждающий знание правил обращения с оружием.

Согласно действующего законодательства для продления разрешения, владельцам оружия необходимо обращаться не позднее 1 месяца до окончания срока действующего разрешения, - поясняет начальник отделения ОЛРР управления Росгвардии по Орловской области Оксана Хомкина.


Антон Сорокин
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