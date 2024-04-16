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18:02, 16 апреля 2024 года "Народный фронт" Орловской области отправил в зону СВО погрузчик и 10 кубометров досок Технику привели в порядок орловские предприниматели.



Фото: скриншот из видео "Народного фронта" Орловской области

Орловцы отправили в зону СВО еще один вилочный погрузчик. Техника предназначена для погрузки и разгрузки со склада товаров, необходимых на фронте.



- В Народный фронт Орловской области поступила очередная заявка от наших бойцов. Ребятам на складе требовался еще один погрузчик. Первый мы отправили нашим добровольцам на этой неделе, - рассказал руководитель исполкома Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов.



Восстановить погрузчик помогли орловские предприниматели в рамках проекта "Все для Победы". Они отремонтировали и покрасили технику. Кроме того, российским бойцам передали 10 кубов досок и печку для бани.





Сергей Мерцалов



