"Народный фронт" Орловской области отправил в зону СВО погрузчик и 10 кубометров досок
Технику привели в порядок орловские предприниматели.
Фото: скриншот из видео "Народного фронта" Орловской области
Орловцы отправили в зону СВО еще один вилочный погрузчик. Техника предназначена для погрузки и разгрузки со склада товаров, необходимых на фронте.
- В Народный фронт Орловской области поступила очередная заявка от наших бойцов. Ребятам на складе требовался еще один погрузчик. Первый мы отправили нашим добровольцам на этой неделе, - рассказал руководитель исполкома Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов.
Восстановить погрузчик помогли орловские предприниматели в рамках проекта "Все для Победы". Они отремонтировали и покрасили технику. Кроме того, российским бойцам передали 10 кубов досок и печку для бани.