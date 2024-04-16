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16:24, 16 апреля 2024 года Почтовое отделение под Орлом работало без отопления Директора оштрафовали.





Прокуратура проверила соблюдение трудовых прав сотрудников почтового отделения в Тагино. Как рассказали в ведомстве, работники почты трудились в неотапливаемом помещении без нужного санитарно-технического оборудования.

По итогам проверки директора управления Федеральной почтовой связи Орловской области АО "Почта России" оштрафовали. Сейчас сотрудники почты работают в другом помещении — с системами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.





Артем Ежаков



