В Колпнянский район назначен новый прокурор

В Колпнянском районе — новый прокурор. Алексея Клецова уже представили коллективу районной прокуратуры, руководителям поднадзорных органов и суда, сообщили в ведомстве.
Алексей Клецов имеет высшее юридическое образование. В органах прокуратуры Орловщины работает с октября 2016 года. До текущего назначения работал помощником Ливенского межрайонного прокурора, помощником прокурора Северного района Орла, прокурором уголовно-судебного отдела прокуратуры области, заместителя Ливенского межрайонного прокурора.