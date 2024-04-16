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17:24, 16 апреля 2024 года На Орловщине почти завершили первую подкормку озимых зерновых В двух районах уже начали вторую подкормку.





Восемь районов Орловской области завершили первую подкормку озимых зерновых. По данным на сегодняшний день, это 95 процентов от всего плана на сезон.



Хозяйства Мценского и Троснянского районов уже приступили ко второй подкормке. Везде начался сев ранних яровых, в том числе пшеницы, ячменя и гороха. В Орловском муниципальном округе фермеры уже начали сажать картошку.





Всеволод Трифонов



