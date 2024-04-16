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16:59, 16 апреля 2024 года Орловский облсовет рассмотрит вопрос о "наливайках" 23 апреля В этот день региональное заксобрание соберется на очередную сессию.





23 апреля Орловский областной совет народных депутатов соберется на 31-е заседание. В повестке будет 11 вопросов.



Одной из важнейших тем станет рассмотрение темы "наливаек". Фракция партии "Единая Россия" будет рекомендовать ограничить розничную продажу алкоголя с 23:00 до 10:00 в объектах общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, при условии их нахождения в жилых зонах. Также предлагается увеличить время для продажи алкогольной продукции в магазинах до 23:00 часов вместо 21:00.



Еще одним вопросом станет внесение изменений в областной бюджет на 2024-й и плановый период 2025-го и 2026-го годов. Они позволят установить дополнительные выплаты участникам СВО.





Артем Ежаков



