вторник 16.04.2024 20:32:33 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

16:59, 16 апреля 2024 года

Орловский облсовет рассмотрит вопрос о "наливайках" 23 апреля

В этот день региональное заксобрание соберется на очередную сессию.


23 апреля Орловский областной совет народных депутатов соберется на 31-е заседание. В повестке будет 11 вопросов.

Одной из важнейших тем станет рассмотрение темы "наливаек". Фракция партии "Единая Россия" будет рекомендовать ограничить розничную продажу алкоголя с 23:00 до 10:00 в объектах общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, при условии их нахождения в жилых зонах. Также предлагается увеличить время для продажи алкогольной продукции в магазинах до 23:00 часов вместо 21:00.

Еще одним вопросом станет внесение изменений в областной бюджет на 2024-й и плановый период 2025-го и 2026-го годов. Они позволят установить дополнительные выплаты участникам СВО.


Артем Ежаков
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.