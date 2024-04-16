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14:28, 16 апреля 2024 года Орловцы запечатлели женщину, бросающую предметы из окна многоэтажки Вещи падали прямо на припаркованные машины.







В орловских пабликах активно распространяется видео из микрорайона "Зареченский". В объективы местных жителей попала женщина, которая выбрасывала вещи из окна прямо на припаркованные машины.



На видео видно, как тяжелые предметы попадают прямо на красный автомобиль. Летело все с 11-го этажа. Очевидцы рассказывают, что падала как одежда, так и тумбочки для нее.



На место выехали сотрудники полиции. Чем вызвано такое поведение и кто будет возмещать ущерб, предстоит выяснить.





Всеволод Трифонов



