Орловцы запечатлели женщину, бросающую предметы из окна многоэтажки

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14:28, 16 апреля 2024 года
Орловцы запечатлели женщину, бросающую предметы из окна многоэтажкиВещи падали прямо на припаркованные машины.
В орловских пабликах активно распространяется видео из микрорайона "Зареченский". В объективы местных жителей попала женщина, которая выбрасывала вещи из окна прямо на припаркованные машины.
На видео видно, как тяжелые предметы попадают прямо на красный автомобиль. Летело все с 11-го этажа. Очевидцы рассказывают, что падала как одежда, так и тумбочки для нее.
На место выехали сотрудники полиции. Чем вызвано такое поведение и кто будет возмещать ущерб, предстоит выяснить.
Всеволод Трифонов
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