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12:48, 16 апреля 2024 года Орловцы могут помочь раненой собаке Мане Четверолапой нужна операция после ранения в позвоночник и любящие хозяева.







Орловцев призвали помочь раненой собаке Мане. Ее нашли на улице. Животное сидело без движения. Волонтеры привезли собаку в клинику, где выяснилось, что задние лапы парализованы.



После дополнительных исследований поставили окончательный диагноз: проникающее пулевое ранение с повреждением спинного мозга. Шанс на восстановление есть. Маня может встать. Операцию нужно сделать в ближайшее время. В группе в "ВКонтакте" "Кот и Пес" открыт сбор средств. После реабилитации Мане нужен дом и любящие хозяева.





Анастасия Тычинская



